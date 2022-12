Homem preso por agredir a mulher em Viseu

Um homem de 55 anos vai aguardar julgamento na prisão no âmbito de um processo de violência doméstica sobre a mulher. O juiz do Tribunal de Viseu aplicou-lhe a medida de coação mais grave, uma vez que a investigação reuniu prova suficientemente forte de que exercia violência física e psicológica sobre a companheira de 48 anos.A investigação por violência doméstica, desenvolvida pela GNR, durava há vários meses e culminou com a detenção do suspeito.

Em comunicado, a GNR reforça que a violência doméstica é um crime público e, por isso, denunciar, seja através do portal da queixa ou via 112, por exemplo, é uma responsabilidade de todos.