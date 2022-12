Combustível roubado em armazém da Junta de freguesia de Oliveira do Bairro

Ladrões abriram um buraco numa das paredes para conseguirem entrar nas instalações.

O armazém da junta de freguesia de Oliveira do Bairro foi assaltado, esta madrugada de segunda-feira, por um grupo de homens.Os ladrões escaparam com ferramentas e combustível.O alerta foi dado, ao início da manhã desta segunda-feira, para a GNR de Oliveira do Bairro, para um assalto num armazém na estrada de Vila Verde, junto a um posto de combustível. Os suspeitos abriram um buraco numa das paredes para conseguirem entrar nas instalações.A GNR de Oliveira do Bairro investiga o paradeiro dos assaltantes.