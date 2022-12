Zonas de Viana do Castelo e Braga ficaram sem luz devido ao mau tempo

Comandante nacional da Proteção Civil precisou que as equipas estão "a trabalhar para a reposição na totalidade da rede elétrica".

Algumas zonas dos distritos de Viana do Castelo e Braga ficaram esta segunda-feira sem eletricidade devido ao mau tempo, estando as equipas no terreno para que a situação seja totalmente normalizada, segundo a Proteção Civil.

"Houve uma afetação da rede elétrica nos distritos de Viana do Castelo e Braga. Neste momento a situação tende a normalizar, mas ainda há clientes sem eletricidade. Todas as equipas estão no terreno", disse aos jornalistas o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes.

No 'briefing' à comunicação social para fazer um ponto de situação das ocorrências relacionadas com o mau tempo que está a afetar o país, o comandante nacional precisou que as equipas estão "a trabalhar para a reposição na totalidade da rede elétrica".

Segundo André Fernandes, o objetivo é que a eletricidade seja reposta "o mais depressa possível" para garantir que "durante a noite já não haja afetação da rede elétrica".

O comandante Nacional indicou que, desde as 00h00 desta segunda-feira, a ANEPC registou 124 ocorrências centralizadas nos distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo, tendo sido envolvidos 346 operacionais e 141 meios terrestres.

O responsável salientou que a maioria das inundações foi provocada pela precipitação intensa e queda de árvores.

"Neste momento não há vias condicionadas ou cortadas devido a inundações. É expectável que durante a noite isso possa acontecer", disse.

A ANEPC enviou esta segunda-feira de manhã SMS (mensagens escritas de telemóvel) preventivos para as populações dos distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo devido às previsões metrológicas, locais que estão em aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro).

Nestes distritos de norte, deverá haver um desagravamento da situação, mas a Proteção Civil alerta para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja a partir desta segunda-feira à tarde devido às previsões de chuva persistente e forte.