Homem fica ferido em despiste de camião de matérias perigosas na A4 em Matosinhos

Um homem ficou ferido depois do camião de transporte de matérias perigosas que conduzia se ter despistado, esta segunda-feira, na A4, em Matosinhos.O alerta para o acidente foi dado às 14h37 e o trânsito encontra-se encerrado no nó de Custóias.A vítima está a ser avaliada no local por uma equipa do INEM.No local estão os bombeiros, o INEM e a PSP.