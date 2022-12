Mais de 500 ocorrências até às 16h desta segunda-feira devido ao mau tempo

Viseu, Coimbra, Porto e Leiria são os distritos mais afetados.

A Proteção Civil registou 511 ocorrências entre as 00h e as 16h00 desta segunda-feira, a maioria no Norte do continente, e alerta que a precipitação e o vento devem intensificar-se no sul a partir desta tarde.

Segundo o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foi iniciada uma nova contabilização de ocorrências às 00h de hoje devido ao novo estado de alerta de nível 'laranja' para os distritos do interior e litoral norte, sobretudo de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Vila Real, tendo sido encerrada a contabilização do anterior estado de alerta, iniciado às 00h de quarta-feira.





Segundo a nova contabilização, entre as 00h e as 16h00 de hoje foram registadas 511 ocorrências, "sendo que maioritariamente ocorreram nos distritos de Viseu (com 65 ocorrências), de Coimbra e do Porto (com 64 cada) e de Leiria (com 41 ocorrências)".