Passeio Marítimo de Algés encerrado por motivos de segurança

Condições meteorológicas e agitação marítima obrigam Câmara a tomar medidas.

Por motivos de segurança e em consequência do mau tempo, a Estrada Velha da Rocha, em Carnaxide, que liga ao Santuário da Nossa Senhora da Rocha também se encontra temporariamente fechada ao trânsito", pode ler-se.

Até que a normalidade seja reposta o Município de Oeiras recomenda que estes percursos não sejam utilizados.





O Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, foi encerrado esta segunda-feira à noite por razões de segurança, devido às condições meteorológicas e agitação marítima, anunciou a autarquia no site.Também em Carnaxide a Câmara de Oeiras teve de tomar medidas. "

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na segunda-feira para as condições meteorológicas adversas referindo que "não é de descartar inundações em meio urbano" durante a noite.

Num ponto de situação das ocorrências relacionadas com o mau tempo que está a afetar Portugal continental, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse que está previsto um quadro meteorológico severo com maior incidência a partir das 23h00 de segunda-feira até às 06h00 de terça-feira.



"Vamos ter vamos ter um quadro meteorológico severo com maior incidência a partir das 23h00 de segunda-feira e durante a madrugada de amanhã e a manhã do dia de amanhã", salientou.