Alerta vermelho obriga ao corte de várias estradas em Lisboa e acessos à Ponte 25 de Abril

No seguimento da precipitação intensa e constante que se tem registado desde esta segunda-feira e que se vai prolongar até esta quarta-feira, são vários os acessos e vias que se encontram cortados, nomeadamente o acesso à Ponte 25 de Abril, sentido Lisboa.

Segundo o Comandante Nacional da Proteção Civil, André Fernandes, outras zonas onde a circulação se encontra limitada é também na estrada nacional 8 entre Odivelas e Loures, porque o rio galgou, o acesso 18 a Lisboa. Também a Calçada de Carriche se encontra condicionada.A IC19, IC20 e a CRIL apresentam cortes pontuais em algumas das vias.

Existem vias intransitáveis, como o Campo Pequeno, Campo Grande, Eixo Norte-Sul, 2ª circular, a radial de Benfica e as zonas ribeirinhas de Alcântara e Chelas. São também várias artérias da cidade de Lisboa que estão impossíveis de circular. Também a Avenida 24 de Julho até Belém se encontra encerrada, juntamente com a avenida de Santo Contestável, Sete Rios, estrada do Penedo, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, avenida Joao XXI e a Avenida de Berlim.A estação do metro de Chelas está fechada, bem como o átrio norte da estação do jardim zoológico. Também a estação da linha de Algés se encontra encerrada.Até ao momento, não há registo de vítimas nem foram contabilizados danos, segundo o comandante.André Fernandes menciona, ainda, que a e-redes vai fazer uma intervenção na rede elétrica de Cascais e, como tal, a eletricidade vai estar cortada durante 1h. Esta intervenção visa garantir a segurança da subestação.A Proteção Civil apela à população que mantenha a calma e que apenas circule se for necessário. A precipitação vai abrandar durante a manhã mas perto da hora de almoço e no início da tarde a precipitação vai voltar com grande intensidade.Recorda-se que a zona de Lisboa se encontra em alerta vermelho devido às condições meteorológicas.