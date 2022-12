"Escolas que não tenham condições, que fechem", diz Carlos Moedas

Lisboa foi uma das regiões mais afetadas pelo mau tempo.

O Presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, presta alguns esclarecimento acerca do mau tempo que se registou esta segunda-feira e que se irá prolongar até esta quarta-feira, sobretudo porque Lisboa foi uma das zonas mais afetadas. Moedas diz que o facto de as escolas abrirem ou não cabe a cada instituição de ensino, são autónomas e são elas quem deve fazer o balanço se têm ou não pessoal para estar em funcionamento bem como condições, mas pede que as "escolas que não tenham condições, que fechem".