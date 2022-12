Cristina Ferreira enfurece companheiro de Maria Cerqueira Gomes

Uma piada sobre futebol incendiou os ânimos entre Cristina Ferreira e António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, mas também companheiro de Maria Cerqueira Gomes, apresentadora da TVI. A polémica aconteceu na noite de domingo, em direto no programa ‘Big Brother’, do canal de Queluz de Baixo. Ao informar os concorrentes do reality show sobre quais as seleções que já tinham sido eliminadas do Mundial 2022, a apresentadora brincou, e com uma certa ironia, afirmou que a final do torneio seria entre o Vitória e o Estrela da Amadora, aludindo ao facto de algumas das maiores potências já terem abandonado o Qatar.Leia a notícia completa no Correio da Manhã