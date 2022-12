Embaixador de Portugal no Japão arrasa Fernando Santos

Ferozes críticas de Vítor Sereno, embaixador de Portugal no Japão, dirigidas a Fernando Santos estão a provocar forte polémica em diversos quadrantes. O diplomata utilizou as redes sociais para publicar um texto, no qual arrasa o selecionador nacional. Situação que levou Luís Santos, filho do treinador, a sair em defesa do pai.Saiba mais no Correio da Manhã