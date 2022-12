Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Vimioso

Investigação é transversal a todas as divisões municipais.

A Câmara Municipal de Vimioso, no distrito de Bragança, está esta terça-feira a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ), confirmou à Lusa fonte da autarquia, manifestando "toda a disponibilidade para colaborar com as autoridades".

"Estamos a colaborar a 100% com inspetores da PJ nesta investigação. Estão a ser fornecidos todos os documentos solicitados, que estão a ser digitalizados ou fotocopiados", disse fonte ligada à autarquia transmontana.

A fonte indicou "desconhecer o teor da investigação em curso", naquela autarquia, que é liderada pelo social-democrata Jorge Fidalgo.

A mesma fonte referiu ainda que os discos rígidos dos computadores de cada divisão e os telemóveis estão igualmente à disposição da PJ, "de forma voluntária".

A investigação é transversal a todas as divisões municipais.