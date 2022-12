Queda de muro leva a corte de trânsito na Estrada Municipal 554 em Resende

Município apela à compreensão de todos os condutores.

Um muro caiu esta terça-feira e obrigou ao corte do trânsito na Estrada Municipal 554, ligação de Anreade para S. Romão, em Resende.A situação acontece devido à cedência de um muro de suporte, entre a Junta de Freguesia e o Pavilhão Gimnodesportivo de Anreade, obrigando ao corte do acesso para o Lugar do Bairral - Anreade.O município de Resende apela à compreensão de todos os condutores e pede aos condutores que utilizem vias de acesso alternativas.A autarquia garante que os serviços municipais estão a acompanhar a situação e a dar apoio na segurança rodoviária e pedonal dos munícipes e demais utilizadores.