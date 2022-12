Polícia Judiciária detém quatro pessoas suspeitas de burla por "MBWay" em Castelo Branco e Lisboa

Tratam-se de três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 35 anos, que foram detidos em Monforte.

Quatro pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ), em Castelo Branco, Loures e Lisboa, por suspeita da prática de crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.

Em comunicado esta segunda-feira divulgado, a Diretoria do Centro da PJ referiu tratar-se de três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 35 anos, que foram detidos em Monforte (Castelo Branco), Loures e Lisboa, no cumprimento de mandados de busca e detenção emitidos pelo Ministério Público de Castelo Branco.

Estas ações permitiram "a detenção fora de flagrante delito" das quatro pessoas "fortemente indiciados da prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento, através da prática das designadas burlas MBWay".