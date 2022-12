Carrinha despista-se e corta o trânsito na A1 em Oliveira do Bairro

GNR foi acionada para o local.

Um despiste de uma carrinha, esta tarde de terça-feira, condicionou o trânsito na A1, em Oliveira do Bairro.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros da Mealhada, para um acidente rodoviário, na A1, sentido sul/norte, na zona de Oiã.A GNR foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.