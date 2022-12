Vinte e sete pessoas desalojadas no Seixal

Até ao momento foram registadas 95 ocorrências no concelho.

A Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, registou até ao momento 95 ocorrências no concelho relacionadas com o mau tempo e sinalizou 27 pessoas desalojadas.

Numa nota enviada à agência Lusa, a autarquia explica que os 27 desalojados estão a ser acompanhados pelos serviços municipais numa zona temporária de acolhimento.

Desses 27 desalojados, 17 são os residentes na zona do Muxito, entre a Cruz de Pau e a baixa de Corroios, cujas casas sofreram inundações e que foram acolhidos temporariamente no Clube Recreativo da Cruz de Pau.

Na nota, a autarquia não especifica mais informação acerca dos restantes 10 desalojados.

Segundo a Câmara Municipal do Seixal, o município, "através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com os outros serviços municipais e na sequência das condições meteorológicas adversas com a ocorrência de precipitação forte e vento intenso, tem dado resposta imediata a inundações em meio urbano e outros, bem como atenção particular à salvaguarda habitacional, circulação e ao bem-estar da nossa população".

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou esta terça-feira centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

No distrito de Santarém, a chuva fez aumentar os caudais do rio Tejo, levando a Comissão Distrital de Proteção Civil a acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, dado o risco "muito significativo" de galgamento das margens do rio. Nesta bacia hidrográfica e na do Douro foi ativado o alerta amarelo.

Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal, que prevê acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.