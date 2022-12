Temporal deixa Grande Lisboa debaixo de água

Cheias provocaram arrastamentos de carros pela corrente, inundações de casas e lojas, deslizamento de terras e estradas intransitáveis.

As previsões apontavam para o risco de cheias e assim aconteceu. Os municípios de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures e Odivelas acordaram esta terça-feira debaixo de água, repetindo-se o cenário da última quinta-feira, mas agora ampliado, com vastas zonas literalmente alagadas. Desta vez, o temporal estendeu-se também a outros pontos do País, nomeadamente ao Alentejo, sendo o distrito mais massacrado o de Portalegre. Ao princípio da noite, a Proteção Civil contabilizava mais de 2700 ocorrências.