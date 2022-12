Argentina de Messi, Otamendi e Enzo derrota a Croácia e está na final do Mundial no Qatar

M de Mundial, M de Messi. Será desta? A seleção argentina, a mesma que começou a prova com uma derrota frente à Arábia Saudita, carimbou a presença na final com uma vitória incontestável sobre a Croácia. Álvarez destacou-se com um bis, mas o que joga Leo... pelo amor de Deus. D10S, neste caso.Saiba mais no site do Correio da Manhã