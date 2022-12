Portugal paga 360 milhões por gasoduto até França

Portugal vai pagar “cerca de 360 milhões de euros” pelas novas ligações energéticas para transportar hidrogénio verde entre a Península Ibérica e a França. Metade daquele valor será financiado com fundos europeus, avançou esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa, no debate parlamentar preparatório do próximo Conselho Europeu, que decorre amanhã em Bruxelas.Saiba mais no site do Correio da Manhã