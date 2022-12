“Vejo muito mal, com névoa e tudo tremido”: Doença afeta visão de Sofia Alves

Sofia Alves, de 49 anos, volta a enfrentar mais um dissabor com a saúde. Depois de ter sido diagnosticada com Herpes Zoster/varicela oftalmológica, a atriz de ‘Sangue Oculto’ (SIC) ficou com a visão bastante afetada e ainda não conseguiu recuperar. “Eu estou com algumas limitações e dificuldades. Vamos ver se eu consigo recuperar a visão sem operação. Vai ser difícil porque a parte direita da vista tem uma névoa constante, vejo muito mal, com névoa e tudo tremido… muito pouco definido. A parte esquerda vai equilibrando”, disse a artista aoSaiba mais no site do Correio da Manhã