Números de migrantes ilegais e crime disparam nas fronteiras europeias

Mais de 308 mil migrantes foram detetados a entrar irregularmente na Europa nos primeiros onze meses do ano, um aumento de 68% face ao ano passado e o número mais elevado desde 2016, divulgou esta terça-feira a agência europeia de fronteiras Frontex. Esta realidade dá força aos alertas da mesma agência, que na sua análise de risco para 2023 destaca o aumento da probabilidade de, nesse fluxo migratório, estarem terroristas, combatentes irregulares e, entre outros crimes, tráfico de pessoas, armas, droga e viaturas roubadas.Saiba mais no site do Correio da Manhã