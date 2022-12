Futebolista condenado à morte por apoiar protestos contra o regime iraniano

O futebolista iraniano Amir Nasr-Azadani, que representou clubes como o Rah-Ahan, Tractor ou Gol-e Tayhan, foi condenado à morte por apoiar as manifestações contra o regime, denunciou esta terça-feira a Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPRO), que apelou ao regime de Teerão para comutar a pena.Saiba mais no site do Correio da Manhã