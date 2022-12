Seis membros de gang juvenil julgados por emboscada fatal em Loures

O Ministério Público (MP) de Loures acusou seis jovens, entre os 18 e os 29 anos, dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), pela autoria da morte de Manilson Novais. A vítima foi abatida com disparos de caçadeira a 19 de fevereiro deste ano, em Fetais. Um amigo do jovem ficou ferido. Um homem de 28 anos, acusado de ter fornecido a arma, vai ser julgado por posse de arma ilegal.Saiba mais no site do Correio da Manhã