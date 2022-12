Governo australiano indemniza ex-funcionária por violação no Parlamento

Antiga conselheira do Partido Liberal denunciou ter sido violada por um colega no Parlamento em Camberra, em 2019.

O Governo australiano concordou indemnizar a antiga conselheira do Partido Liberal Brittany Higgins, que denunciou ter sido violada por um colega no Parlamento em Camberra, em 2019, disse o advogado de defesa.

Noor Blumer acrescentou que "os termos do acordo são confidenciais", a pedido de ambas as partes, de acordo com comunicado da defesa de Higgins.

Quando a ação judicial foi instaurada, os meios de comunicação social australianos avançaram que Higgins tinha pedido uma indemnização de cerca de três milhões de dólares australianos (1,9 milhões de euros).