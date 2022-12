Primeiro-ministro admite recorrer a fundo da União Europeia para catástrofes caso se verifiquem requisitos

"Portugal acionou (o Fundo) sempre que se verificaram os requisitos para o fazer", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu, esta terça-feira, que Portugal poderá acionar o Fundo de Solidariedade da União Europeia depois de apurados os montantes dos danos sofridos com o mau tempo dos últimos dias e se estiverem verificados os pressupostos necessários.

No parlamento, e respondendo a vários deputados no debate preparatório do Conselho Europeu de quinta-feira a propósito das condições meteorológicas extremas que têm afetado o país e do eventual acionamento da ajuda europeia, António Costa afirmou "claro que sim" desde que se verifiquem os requisitos necessários, como Portugal já fez noutras ocasiões.

"Portugal acionou (o Fundo) sempre que se verificaram os requisitos para o fazer. O primeiro é conhecer os montantes dos danos e isso está já a ser feito", respondeu o primeiro-ministro.