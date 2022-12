Estrada Municipal cortada devido a deslizamento de pedras na Régua

Para o local foram mobilizados 12 operacionais e sete viaturas.

A Estrada Municipal (EM) 313-1, entre o Peso da Régua e Covelinhas, está cortada por "tempo indeterminado" devido a um deslizamento com pedras de grande dimensão, disse fonte dos bombeiros.

Rui Lopes, comandante dos bombeiros do Peso da Régua, distrito de Vila Real, disse à Lusa que a estrada, junto ao rio Douro, vai ficar cortada por "tempo indeterminado" e até que seja possível remover as pedras da via.

