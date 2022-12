Homem com ferimentos graves após despiste de carro em Vila do Conde

Vítima foi estabilizada no local e transportada para a unidade hospitalar de Matosinhos.

Um homem sofreu ferimentos graves no despiste de um carro, esta manhã de quarta-feira, em Árvore, Vila do Conde.

O alerta para o acidente, na rua de Cima do Outeiro, foi dado às 08h38. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Vila do Conde e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano. Foi estabilizada no local e transportada para a unidade hospitalar de Matosinhos.

A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.