Mau tempo leva ao corte de 16 estradas nacionais e um itinerário principal

Pelo menos 16 estradas nacionais e um itinerário principal, nos distritos de Évora, Portalegre, Santarém e Lisboa, estavam às 16h10 desta terça-feira cortados à circulação rodoviária, na sequência do mau tempo, segundo a Infraestruturas de Portugal.

Comparando com o balanço divulgado anteriormente na sua página da Internet, a empresa indica agora que a EN373 está fechada no sentido Campo Maior-Elvas, no distrito de Portalegre, onde há também um corte da EN243, em Fronteira, ao quilómetro 154,1.

No distrito de Lisboa, há agora um corte entre Arruda e Sobral na EN248 e um corte de circulação em ambos os sentidos na EN247, devido ao deslizamento de terras ao quilómetro 55,6, em Carvoeira de Mafra.

Ainda em Lisboa, continuavam às 16h10 cortadas a N8 (Odivelas-Loures), a N250, na zona de Frielas, a N115, na Rotunda das Oliveiras e das Lebres, estando ainda cortado o acesso do IC19 para a EN117 (Amadora), no sentido Lisboa--Sintra.

Segundo a IP, no distrito de Portalegre, a circulação continua interdita na Ponte de Fronteira ao quilómetro 41,050 e a EN244 está cortada, em Avis, em ambos os sentidos, ao quilómetro 104; a EN246, em Arronches, em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5; a EN246, em Elvas, em ambos os sentidos ao quilómetro 18 e o IP2, em Monforte, também em ambos os sentidos, ao quilómetro 203,1.

De acordo com a empresa, no distrito de Évora, mantém-se o corte na EN2, em Mora, em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471, e na EN251, em ambos os sentidos entre Couço e Mora.

No distrito de Santarém, continua o corte da circulação em ambos os sentidos na EN365, entre Vale Figueira e Pombalinho, ao quilómetro 53,450 e 61,2; na EN119, em Coruche, em ambos os sentidos entre os quilómetros 43 e 55 e na EN118, em ambos os sentidos, entre Tramagal e Santa Margarida.

No que respeita à rede ferroviária, na Linha do Norte foi restabelecida a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria.

Na Linha de Sintra, foi restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30Km/h entre os Km 3,3 e 3,5.

Na designada concordância de Xabregas, mantém-se a circulação suspensa entre a Bifurcação de Chelas e Lisboa-Santa Apolónia.

Na Linha de Cascais, está restabelecida a circulação entre Cais do Sodré e Oeiras. A estação de Algés mantém-se fechada, e na Linha do Leste a circulação continua suspensa entre Portalegre e Elvas.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou esta terça-feira centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.