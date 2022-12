Bastonária dos Enfermeiros foi acusada de difamação pelo Ministério Público

Em causa está publicação no Facebook, onde Ana Rita Cavaco alega que Jorge Botelho e Margarida Flores tinham sido vacinados indevidamente contra a Covid-19.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros foi acusada pelo Ministério Público por dois crimes de difamação.

Em causa, uma publicação que Ana Rita Cavaco fez em janeiro de 2021 na sua página do Facebook, onde alegava que Jorge Botelho, à data secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, e a sua mulher, Margarida Flores, a diretora regional de Faro do Instituto de Segurança Social, tinham sido vacinados indevidamente contra a Covid-19.



“Pegou nela, dizem, na família e nuns amigos socialistas e toca de fazer de fura-filas e chicos-espertos a tomar a vacina. Oh criaturas horrorosas, fina flor do entulho!”, escreveu.

Contactada pelo CM, Ana Rita Cavaco não quis prestar declarações.