Aprovação de parecer chumba projeto do PSD sobre referendo da despenalização da eutanásia

O plenário da Assembleia da República rejeitou esta terça-feira, em definitivo, admitir o projeto do PSD que pedia um referendo sobre a despenalização da eutanásia, depois de o diploma ter sido recusado pelo presidente do parlamento por inconstitucionalidade.





O PSD interpôs recurso da decisão de Augusto Santos Silva e foi elaborado um parecer, da autoria da deputada socialista Isabel Moreira, que concluiu igualmente pela inconstitucionalidade da iniciativa. O parecer, aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, teve também luz verde dos 187 deputados presentes em plenário, com votos a favor do PS, da IL e do Livre e contra do PSD, PCP, BE e PAN. O Chega absteve-se.