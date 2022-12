Blur confirmados no Primavera Sound no Porto

Na edição comemorativa dos 10 anos, a organização classifica o cartaz como “o melhor de sempre”.

O festival Primavera Sound, que se realiza entre 7 e 10 de junho de 2023 no Porto, conta com os regressos de Blur, Kendrick Lamar e Rosalía, bem como com a estreia de Pet Shop Boys.

Na edição comemorativa dos 10 anos do evento no Parque da Cidade do Porto, excecionalmente com quatro dias, a organização classifica o cartaz como “o melhor de sempre”. Além dos nomes já referidos, atuam Baby Keem, Beatriz Pessoa, The Comet is Coming, Bad Religion, Maggie Rogers, The Mars Volta, Arlo Parks e St. Vincent, entre outros. Os bilhetes custam 170 euros para os quatro dias e 70 euros só para um dia.