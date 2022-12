Dois indivíduos detidos por furtarem bens no valor de 135 mil euros em Leiria

Dinheiro era proveniente da Junta de Freguesia onde exerciam funções.

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria deteve dois indivíduos fortemente indiciados pela prática de crimes de peculato - quando um funcionário público, durante o respetivo exercício do cargo, toma posse de algo pertencente (ou que está à guarda) da administração pública - e de falsificação.Um dos indivíduos apropriou-se de bens entre 2017 e 2022, quando exercia o cargo de Secretário da Junta, sendo que o valor dos objetos furtados apresentava valores superiores a 135 mil euros. "Fazendo seu o dinheiro público, através de movimentos com cartão bancário, transferências ou por falsificação de cheques da Junta, aplicava parte dos valores em beneficio de outrem, pessoa das suas relações privilegiadas e coarguido, também detido", como se pode ler no comunicado da PJ.Quando foram identificados os indivíduos agiram em coautoria para tentar afastar as suspeitas e fizeram crer aos atuais responsáveis políticos locais que o dinheiro pertencente a Junta teria sido utilizado em aplicações rentáveis, tendo sido falsificado documentos bancárias.Ambos os detidos. um com 36 anos e outro com 53, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para serem sujeitos a primeiro interrogatório judicial e para, posteriormente, lhes serem aplicadas as adequadas medidas de coação.