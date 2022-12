Mau tempo provoca derrocada em Peso da Régua

Estrada encontra-se cortada e uma parte da encosta apresenta instabilidade.

As más condições metereológicas registadas esta segunda e terça-feira provocaram uma derrocada em Peso de Régua, em Vila Real. Houve ainda o transbordo do rio.De acordo com o Presidente da Câmara de Peso da Régua, houve um deslize de um conjunto de matérias e rochas devido à infiltração da chuva.Encontram-se a decorrer trabalhos no local e, agora que se regista uma fase de maior acalmia em termos climatéricos, prevê-se uma diminuição durante as próximas horas do caudal.A estrada encontra-se cortada e uma parte da encosta apresenta instabilidade. Existe risco de novas derrocadas no local.