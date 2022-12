Cobertura das cheias na CMTV bate RTP1

Equipas de reportagem da CMTV estiveram em direto de todo o país.

No dia em que as regiões da Grande Lisboa, do Alto Alentejo e outras zonas do país acordaram debaixo dos efeitos de um autêntico dilúvio, a CMTV liderou o mercado de informação nacional no cabo, com um share médio diário de 6%, suplantando toda a concorrência e também a RTP-1 em horários relevantes do dia.Com efeito, ao longo do dia as equipas de reportagem da CMTV estiveram em direto de todo o país, cobrindo todas as zonas afetada e chegando a mais portugueses que a própria televisão pública.Durante a trade, o formato "Rua Segura, que acompanhou em permanência a situação do temporal, entre as 15 e as 16 horas, registou 8,3% de share, contra 7,9%, no mesmo horário da RTP-1.Mais tarde, das 16 às 17.15, o formato "Direto CM", da CMTV; também exclusivamente dedicado às cheias, registou 7,1% de share, enquanto o canal 1 da televisão do Estado registou apenas 6,8% no mesmo horário.Na competição enre canais de informação nacional, atrás da CMTV, que teve uma audiência média de 132.600 espectadores a cada minuto do dia, equivalente aos 6% de share, ficaram os canais CNN (4,3%) e SIC Notícias (3,7%).A CMTV lidera o mercado de informação há 224 dias consecutivos.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.