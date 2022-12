"Situação é mais grave do que há uma semana": Ministra da Presidência sobre mau tempo em todo o País

Mariana Vieira da Silva garante que apoio do Governo vai chegar o mais rápido possível.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, visitou esta quarta-feira o concelho de Loures, um dos mais afetados pelo mau tempo, e fez um balanço dos destroços provocados pelas condições metereológicas. Segundo a deputada, "situação é mais grave do que há uma semana".Mariana Vieira da Silva revela que as instituições têm seguros, que devem ser acionados, sendo que o governo garante o restante apoio aos lesados. A ministra garante que o apoio do executivo vai ser atribuído o mais rapidamente possível para todos aqueles que sofreram com o mau tempo, mas não revela datas.A deputada revela que irá visitar as restantes localidades que ficaram danificadas pelo mau tempo, nomeadamente Lisboa e Oeiras. Adicionalmente, a ministra revela que, durante uma reunião, foi possível concluir que o trabalho conjunto entre o governo e as autarquias é a prioridade. A Comissão de Coordenção e Desenvolvimento Regional está a trabalhar com todos os municípios e tem ao seu dispor ferramentas de recolha de dados para que possam ser reportados os prejuízos.