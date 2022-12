Ainda há estradas e linhas ferroviárias condicionadas devido ao mau tempo

Chuva intensa colocou em causa o funcionamento a circulação da rede rodoviária e ferroviária.

A Infraestruturas de Portugal anunciou esta quarta-feira, quais as estradas e vias férreas que se vão manter condicionadas devido ao mau tempo.Nas últimas horas, várias condicionamentos, provocados pela chuva intensa, como derrocadas e deslizamento de terras, colocaram em causa o funcionamento da circulação da rede rodoviária e ferroviária.Desta forma, as estradas que se vão manter cortadas são:- A IP2, Monforte, com um corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1;- A EN2, Mora, com um corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 469 e 471 e entre os quilómetros 473 e 475;- A EN3, Barragem de Montargil, com circulação interdita entre os quilómetros 458 e 463; a EN8 (Odivelas-Loures);- A EN9, entre Ponte Rol e Torres Vedras; a EN114, Coruche, com um corte da circulação na Estrada de Meias e na Ligação da EN114 com a EN251 em Azervadinha;- A EN115, na Rotunda das Oliveiras e das Lebres; a EN115-2, entre Mechiel e Ermejeira;- A EN118 com um corte em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida;- A EN119, Coruche, com um corte de trânsito entre os quilómetros 43 e 55; a EN243, Fronteira, com um corte de estrada ao km 154,198;- A EN244, Avis, com um corte em ambos os sentidos ao quilómetro 104;- A EN245, Portalegre, Ponte de Fronteira ao Km 41,050 circulação interdita;- A EN246, Arronches, com um corte da circulação em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5;- A EN246, Elvas, com um corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18;- A EN248, Arruda dos Vinhos, com um corte da circulação entre os quilómetros 15 e 17;- A EN250, entre Catujal e Sacavém; a EN251, com corte da circulação em ambos os sentidos entre Couço e Mora;- A EN365, com um corte da circulação em ambos os sentidos entre Vale Figueira e Pombalinho, Km 53,450 e 61,2;- A EN373, estrada fechada no sentido Campo Maior – Elvas.Em relação à linha ferroiária na região de Lisboa, mantêm-se condicionadas:- A linha do Norte, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria, ainda assim foi restabelecida a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca;- A linha de Sintra continua com limitação de velocidade de 30 km/h entre os km 3,3 e 3,5, no entanto foi restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide;- A linha de Cascais, com a estação de Algés sem serviço comercial;- A linha do Sul efetua-se com limitação de velocidade de 30 km/h em ambas as vias entre Pragal e Corroios, e por fim a linha do Leste encontra-se com limitação de velocidade de 30 km/h entre os km 250,2 e 250,9, na circulação ferroviária entre Portalegre e Elvas.