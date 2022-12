Homem resgatado do Rio Este, em Famalicão

Foi socorrido no local e transportado para o Hospital de Famalicão com ferimentos leve.

Um homem foi resgatado, ao final da manhã desta quarta-feira, do rio Este, junto à estação de Nine, em Famalicão.



O alerta foi dado cerca das 13h20, por populares, para um homem a boiar na água.





Quando lá chegaram, os Bombeiros de Viatodos resgataram o homem, com ferimentos considerados ligeiros, e após prestarem os primeiros socorros, transportaram-no para o Hospital de Famalicão.As causas do incidente são desconhecidas. A GNR esteve no local e está a investigar.