Revelada causa da morte do jornalista Grant Wahl durante jogo Argentina-Países Baixos no Qatar

Homem morreu da "rotura de um aneurisma da aorta ascendente", revelou a mulher.





Celine Gounder informa que "Grant morreu da rotura de um aneurisma da aorta ascendente, não detetado e de crescimento lento, com hemopericárdio". "Antes de tudo, em meu nome e em nome da nossa família, quero expressar a mais profunda gratidão pelo apoio, amor e simpatia recebidos a partir de todo o mundo", escreveu ainda.



O agente de Wahl, Tim Scanlan, revelou que o jornalista parece ter sofrido de "um tipo de dor aguda durante o tempo extra do jogo dos quartos de final". Segundo a agência Reuters, Scanlan disse ainda que foram realizadas tentativas de reanimação a Wahl na tribuna de imprensa do Estádio Lusail, antes de ser transportado para o hospital local onde foi confirmada a morte.

"Antes de tudo, em meu nome e em nome da nossa família, quero expressar a mais profunda gratidão pelo apoio, amor e simpatia recebidos a partir de todo o mundo", escreveu ainda.O agente de Wahl, Tim Scanlan, revelou que o jornalista parece ter sofrido de "um tipo de dor aguda durante o tempo extra do jogo dos quartos de final". Segundo a agência Reuters, Scanlan disse ainda que foram realizadas tentativas de reanimação a Wahl na tribuna de imprensa do Estádio Lusail, antes de ser transportado para o hospital local onde foi confirmada a morte.

A causa da morte do jornalista norte-americano Grant Wahl que morreu enquanto cobria o jogo Argentina-Países Baixos, no Qatar foi revelada esta quarta-feira pela mulher.Em comunicado citado pela Reuters,

A Federação de Futebol dos Estados Unidos usou a rede social Twitter para lamentar a morte de Wahl, numa publicação em que se pode ler: "Temos o coração partido depois de sabermos o que aconteceu".

Os organizadores do campeonato do mundo no Qatar e o ‘Supreme Committee for Delivery and Legacy’ (SC) também apresentaram as suas condolências à família, amigos e colegas de comunicação social do jornalista norte-americano.