Forças Armadas vão ensinar a lidar com catástrofes e emergências

Iniciativa ocorre em parceria com a Universidade de Coimbra.

As Forças Armadas vão, em parceria com a Universidade de Coimbra, arrancar com um curso inovador de ‘Intervenção em Contexto de Emergência e Catástrofe’, dirigido "a todos os que, habitualmente, estão presentes em situações de emergência e catástrofe, como médicos, enfermeiros, psicólogos, engenheiros, elementos das Forças Armadas, proteção civil, geógrafos, bombeiros, autarcas e jornalistas", divulgou esta quarta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

O curso terá lugar no Centro de Simulação da Unidade de Ensino, Formação e Investigação da Saúde Militar (UEFISM), em Coimbra, e conta com componentes teóricas e práticas, ensinando a reagir a "situações de enorme complexidade, stress emocional e urgência, provocadas seja por catástrofes naturais, seja por ação humana", afirma o EMGFA. Nesse centro de simulação será dada "formação teórica e prática da abordagem inicial, pré-hospitalar, destinada a profissionais de diversas áreas, para melhor atuarem em cenários de catástrofe e emergência".

Além do EMGFA e da Universidade de Coimbra, são ainda parceiros o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e a Associação Lusitana de Trauma e Emergência Cirúrgica (ALTEC).