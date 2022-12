Cadáver de homem encontrado a flutuar na marina do Parque das Nações em Lisboa

Alerta foi dado por uma funcionária da marina.

da Estação Salva-vidas de Lisboa, os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, o

s Bombeiros Sapadores de Lisboa e os Bombeiros Voluntários de Camarate.



Na chegada ao local, os bombeiros recolheram "o corpo da vítima para terra" e constaram que tratava de "um homem, com cerca de 60 anos".



O corpo de um homem foi encontrado, esta quarta-feira, a flutuar na marina do Parque das Nações, em Lisboa.De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, cerca das 11h45 uma funcionária da marina do Parque das Nações detetou a presença de um corpo na água.Para o local foram mobilizados os tripulantes

O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa pelos Bombeiros Voluntários de Camarate.



O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.