Tcheka está de volta a Lisboa para um concerto com Thibaud Soulas

O músico e compositor cabo-verdiano vai estar no BLeza no próximo sábado, dia 17. Uma oportunidade para ouvir o cantor da ilha de Santiago e o batuque intenso da sua guitarra.'Argul!', 'Nu monda', 'Longi' e 'Dor di mar', são os quatro álbuns que tem gravados, e com eles tem percorrido palcos de vários continentes. Há sempre temas novos.Enquanto prepara um novo disco, Tcheka, continua a realizar parcerias com outros artistas, como a que vai apresentar com o contrabaixista Thibaud Soulas, em que junta a sua música ao jazz de Thibaud, influenciado pelas suas experiências em Toulouse, em Havana e por projetos internacionais a que o contrabaixista se tem dedicado.