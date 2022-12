Eurodeputada Kaili apenas vai ser ouvida em tribunal no dia 22

Antiga vice-presidente do Parlamento Europeu é suspeita de ter sido subornada pelo Qatar para defender os interesses deste emirado que atualmente acolhe o Campeonato Mundial de Futebol.

A eurodeputada grega Eva Kaili apenas vai ser ouvida em tribunal no próximo dia 22, permanecendo detida, tal como o seu companheiro, Francesco Giorgi, ambos envolvidos num alegado caso de corrupção.

Eva Kaili - que já foi destituída do cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu - viu esta quarta-feira a sua audiência ser adiada para 22 de dezembro, enquanto reclama estar inocente, pela voz de um dos seus advogados em Atenas, alegando desconhecer a existência dos sacos de notas, no valor de 150 mil euros, encontrados na sua casa em Bruxelas.

Detida na sexta-feira na capital belga, a eurodeputada de 44 anos é suspeita de ter sido subornada pelo Qatar para defender os interesses deste emirado que atualmente acolhe o Campeonato Mundial de Futebol.