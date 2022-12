Despiste de pesado de matérias perigosas corta estrada na Trofa

Motorista do camião ficou com ferimentos ligeiros.

O despiste de um camião de transporte de matérias perigosas, esta tarde de quarta-feira, na Avenida do Empreendedor, em S. Martinho de Bougado, Trofa, fez um ferido – o condutor do pesado – e obrigou ao corte da estrada, para limpeza da via, já que foi derramado o produto na via.



O alerta foi dado às 16h40. O motorista do camião ficou com ferimentos considerados leves e foi assistido no local, pelos Bombeiros Voluntários da Trofa. Não necessitou de transporte para o hospital.