Dois traficantes de droga detidos no aeroporto de Lisboa ficam em preventiva

Foram encontrados quatro quilos de de cocaína e 40 de cantinona nas malas de porão dos suspeitos.

Dois homens foram detidos no aeroporto de Lisboa por tráfico de estupefacientes, na posse de quatro quilos de cocaína e 40 de cantinona, e ficaram em prisão preventiva, informou esta quarta-feira o Ministério Público (MP).

De acordo com a página da Procuradoria-Geral da República na internet, no âmbito de dois inquéritos distintos, o MP, através do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, apresentou a primeiro interrogatório judicial dois detidos fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo o MP, os arguidos foram intercetados no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após as autoridades terem suspeitado que ambos transportavam estupefacientes dissimulados nas suas malas de porão.

Numa primeira situação, o detido tinha na mala mais de quatro quilogramas de cocaína e, na segunda, o outro arguido transportava mais de 40 quilos de cantinona (um psicoestimulante semelhante à anfetamina), sendo que este último tinha também na sua posse mais alguns gramas daquele produto.

Na sequência dos interrogatórios e em consonância com o promovido pelo Ministério Público, o juiz de Instrução Criminal aplicou a ambos os arguidos a medida de coação de prisão preventiva.

Nestas investigações, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária.

Os inquéritos encontram-se sujeitos a segredo de justiça.