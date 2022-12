Conselho de Ministros pode aprovar esta quinta-feira o aumento do salário mínimo

Em outubro, o Governo avançou com uma proposta para aumentar o salário mínimo dos atuais 705 euros para 760 euros em janeiro de 2023.

A presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, disse esta quarta-feira que o aumento do salário mínimo nacional, dos atuais 705 euros para 760 euros em 2023, será aprovado na reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira.





"Amanhã [quinta-feira] será aprovado em Conselho de Ministros o aumento do salário mínimo o que quer dizer que os trabalhadores em janeiro vão ver o seu vencimento mínimo aumentado", disse Lucinda Dâmaso à saída de uma reunião na Concertação Social, onde esteve a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.





Em outubro, no âmbito do acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, o Governo avançou com uma proposta para aumentar o salário mínimo dos atuais 705 euros para 760 euros em janeiro de 2023.





Segundo o acordo assinado entre o Governo, a UGT e as confederações patronais, o objetivo é alcançar os 900 euros até final da legislatura (2026).

O Governo propõe que o salário mínimo evolua para 760 euros em 2023, para 810 euros em 2024, para 855 euros em 2025 e para 900 euros em 2026.