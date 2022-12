França vence Marrocos por 2-0 e vai disputar a final frente à Argentina

Golos franceses foram marcados por Theo e por Kolo Muani.

Kolo Muani, aos 79.

A França venceu esta quarta-feira a seleção de Marrocos por 2-0 e junta-se assim à Argentina na final do Mundial 2022.Os golos franceses foram marcados por Theo, aos cinco minutos da partida, e porA Argentina e a França vão disputar a final do Mundial do Qatar no próximo domingo, pelas 19h00. Já as seleções da Croácia e de Marrocos, ambas eliminadas nas meias-finais, vão defrontar-se no próximo sábado, às 15h00 no estádio Khalifa Internacional, para apurar o terceiro e quarto lugar da competição.