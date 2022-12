António Costa dá 240 euros extra a um milhão de famílias

Apoio abrange as famílias que sejam beneficiárias da tarifa social de eletricidade, bem como as beneficiárias de prestações sociais mínimas ou a quem aufere o complemento solidário para idosos.

António Costa guardou a prenda para as vésperas da consoada. Uma prestação adicional de 240 euros dada a mais de um milhão de famílias que sejam beneficiárias da tarifa social de eletricidade ou que, não tendo aquela tarifa, sejam beneficiárias de prestações sociais mínimas como é o caso do RSI, pensão social ou complemento solidário para idosos.Saiba mais no site do Correio da Manhã