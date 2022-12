É sem surpresas: França e Argentina na final do Mundial no Qatar

A final é sem surpresas e em tons de azul. A França derrotou a sensação do Mundial e vai defender o título de campeã frente à Argentina. Só um número 10 poderá sorrir: Messi ou Mbappé. Marrocos mereceu o lugar na história do futebol e o aplauso, de pé, de todo um estádio.Saiba mais no site do Correio da Manhã