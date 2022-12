Número de jornalistas presos e mortos em serviço aumenta em 2022

No dia 1 de dezembro, mais de metade dos jornalistas presos em todo o Mundo encontravam-se em cinco países: China (110); Myanmar (antiga Birmânia, 62); Irão (47); Vietname (39) e Bielorrússia (31). Os números foram avançados esta quarta-feira pela organização não governamental (ONG) Repórteres Sem Fronteiras, que adiantou que só este ano foram detidos 533 profissionais da comunicação social: um novo máximo. No ano passado, tinham sido detidos 488 – um recorde que já era histórico.Saiba mais no site do Correio da Manhã