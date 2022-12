Gang vigia vítimas no banco e faz roubo de 40 mil euros

PSP do Porto deteve três homens que em apenas um mês e meio efetuaram vários assaltos na zona Norte.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto deteve três homens de um gang que em apenas um mês e meio efetuou vários assaltos na zona Norte, num total de 40 mil euros.

Os suspeitos - que têm 23, 36 e 61 anos, e são da Colômbia e Venezuela - atacavam pessoas que tinham levantado quantias avultadas no banco. Um dos membros do gang entrava nas dependências e selecionava as vítimas que iam levantar dinheiro ao balcão.

No exterior, os cúmplices arranjavam depois distrações para furtarem os envelopes ou as carteiras. Por vezes atiravam notas para o chão, de forma a que a vítima achasse que estava a deixar cair dinheiro, e enquanto alguns suspeitos ofereciam ajuda, outros cometiam o crime.

Em outras situações, os ladrões também sujavam a roupa das pessoas a roubar. Os assaltantes chegaram a furar com um espigão os pneus dos carros de algumas vítimas. Ofereciam ajuda e era nessa altura que cometiam os furtos.

Foram já identificadas 12 vítimas nos distritos do Porto e de Aveiro. Existem ainda vários roubos tentados. Se tivessem sido consumados, os roubos atingiam um total de 98 mil euros.