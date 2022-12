Rússia ataca centro de Kiev com drones e rejeita tréguas

A Rússia lançou esta quarta-feira um novo ataque a Kiev, num dia em que o Kremlin rejeitou apelos para uma trégua de Natal. Os alvos atingidos foram edifícios residenciais e administrativos e não infraestruturas elétricas, como vem acontecendo há várias semanas. As autoridades ucranianas dizem que 13 drones foram abatidos pelas defesas antiaéreas.Saiba mais no site do Correio da Manhã